„Halt die Pappn“ - Rapids Marek erklärt den Krach

Und selbst nach dem Spiel beruhigten sich die Gemüter kaum. So lieferten sich die beiden Trainer auch im Interview danach ein heißes Wortgefecht. „Dem Schiedsrichter ist das Spiel entglitten. Aus meiner Sicht hätte hier Schiedsrichter Harkam das eine oder andere Mal seiner Rolle gerecht werden müssen - das ist nicht passiert. Deswegen haben wir ein Spiel gesehen, das an der Grenze war und teilweise auch ein Stück weit drüber. Es war in zu vielen Situationen Gefahr in Verzug. Teilweise mit Vorsatz", meinte Struber. Rapid-Coach Kühbauer: „Das lasse ich so nicht stehen. Da muss man vorsichtig sein."