Mit dem Liegerad auf den Wöllaner Nock

Beim Wandern auf dem Tafelberg in Südafrika war Christian 50 Meter abgestürzt - das war vor neun Jahren. Schwerst verletzt und nach sechs Monaten im Koma, war für den Radentheiner nichts mehr wie früher: Sprechen, schlucken, gehen, alles musste Christian neu lernen. Doch der heute 35-Jährige gab nie auf. „Er kämpft, trainiert und überwindet so ein Hindernis nach dem anderen“, zollt ihm der ehemalige Olympia-Teilnehmer Adrian Krainer Respekt: „Christian ist im Sommer viel mit dem Liegerad unterwegs. Und er erzählte mir von seinem Traum, einmal mit seinem Liegerad hinauf auf den Gipfel des 2145 Meter hohen Wöllaner Nock in den Nockbergen zu fahren.“