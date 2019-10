Fan-Zug in Flammen! Drei Verletzte in Berlin

Schlimme Szenen in Berlin! Am Bahnhof ist ein Freiburger Fan-Zug vor der Heimreise vom Spiel gegen die Union (0:2) in Brand geraten. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, der Waggon schwer beschädigt. Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand um ca. 22 Uhr für gelöscht erklären.