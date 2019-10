Revanche geglückt! Frankfurt nützt Dragovic-Patzer

So verlor der ÖFB-Star vor dem 0:1 das entscheidende Duell mit dem Torschützen und verschuldete dann auch noch das 0:2 mit einem unglücklichen Handspiel im eigenen Strafraum. Nein, es war nicht der Tag von Dragovic. Die Frankfurter zogen an der punktgleichen Bayer-Elf, in der auch Julian Baumgartlinger durchspielten, vorbei.