Generalstreik und Massendemo mit 500.000 Katalanen

Man werde gegen gewalttätige Demonstranten „das Strafrecht in aller Härte anwenden“, sagte Minister Fernando Grande-Marlaska der sozialistischen Zentralregierung vor Journalisten in Madrid. Es gebe Zusammenstöße vor dem Polizeihauptquartier in Barcelona, sagte der Minister Freitagabend. Grande-Marlaska bezifferte die Zahl der „organisierten gewaltbereiten Demonstranten“ auf etwa 400. Ausschreitungen gab es am Abend auch in Girona, Tarragona und Lleida.