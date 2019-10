18 Einbrüche geklärt, vier Gauner in Haft

Tatortübersicht:

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 07.03.2019 in 3562 Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 28.03.2019 in 3562 Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 06.04.2019 in 3562 Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 09.04.2019 in 4442 Kleinraming, Bezirk Steyr-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 16.04.2019 in 7411 Markt Allhau, Bezirk Oberwart

• versuchter Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 16.04.2019 in 7531 Kemeten, Bezirk Oberwart

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 18.04.2019 in 2231 Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 24.04.2019 in 4442 Kleinraming, Bezirk Steyr-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 26.04.2019 in 2231 Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf

• versuchter Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 02.05.2019 in 3371 Neumarkt an der Ybbs, Bezirk Melk

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 03.05.2019 in 2231 Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 04.05.2019 in 2285 Leopoldsdorf im Marchfeld, Bezirk Gänserndorf

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 07.05.2019 in 3562 Schönberg am Kamp , Bezirk Krems-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 11.05.2019 in 4442 Kleinraming, Bezirk Steyr-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 14.05.2019 in 3602 Rossatz, Bezirk Krems-Land

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 27.05.2019 in 3712 Maissau, Bezirk Hollabrunn

• versuchter Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 30.05.2019 in 3263 Randegg, Bezirk Scheibbs

• Einbruchsdiebstahl in der Nacht zum 30.05.2019 in 3292 Gaming, Bezirk Scheibbs