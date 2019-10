Die Touristiker suchen nach Köchen, Kellnern & Co.

Im Sommer am Wörthersee und im Winter am Arlberg – ein Motto, nach dem viele Fachkräfte im Tourismus arbeiten. Denn in den klassischen Winterskigebieten in Vorarlberg und Tirol ist Hochsaison, sobald die Temperaturen fallen. Für Kärnten heißt das: Ärmel hochkrempeln und nach neuen Mitarbeitern suchen, denn auch in der Wintersaison müssen Tausende Stellen besetzt werden.