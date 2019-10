Grabner vor 600. NHL-Match: „Da geht noch viel“

den Start. Mit dem 4:2 in Winnipeg halten wir nach fünf Spielen bei fünf Punkten. Wir boten gutes Hockey, anfangs wollte der Puck nicht rein. Wenn wir diese Konstanz öfter in Siege ummünzen, der Verletzungsteufel nicht so arg wie letztes Jahr zuschlägt, sehe ich gute Play-off-Chancen.