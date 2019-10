Sieg & Niederlage von Grabner & Raffl in der NHL

Die Arizona Coyotes haben in der NHL nach dem 2:3 am Wochenende bei Colorado Avalanche mit einem 4:2 bei den Winnipeg Jets auf die Siegerstraße zurückgefunden! Das 1:1 durch Conor Garland leitete am Dienstag für die Gäste die Wende ein. In Drittel zwei fielen die weiteren drei Tore zur 4:1-Führung der Coyotes, bei denen der Kärntner Michael Grabner 16:11 Minuten Eiszeit erhielt.