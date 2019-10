Infected Rain: Raus aus den typischen Klischees

„Ich versuche jeden Tag ein besserer Mensch für den Planeten, die Umwelt und schlussendlich mich selbst zu werden. Für mich ist Umweltbewusstsein ein Lifestyle und nicht bloß ein Thema. Ich verwende kaum noch Plastik und recycle den Müll so gut es geht. Tiere sterben aus und die Krebserkrankungen bei den Menschen nehmen zu, weil wir uns nur mehr mit Gift vollstopfen und nichts mehr reflektieren. In dem Video zu ,The Earth Mantra‘ stelle ich Mutter Natur dar und töte mich am Ende selbst. Ich opfere mich sozusagen für die Ewigkeit und die Aussage dahinter ist, dass wir unmöglich so weitermachen können.“ Natürlich ist der CO2-Fußbabdruck für eine ständig reisende Musikerin ein leidiges und unvermeidliches Thema. „Man muss einfach den Ausgleich schaffen. Ich wandere gerne und wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich Taschen mit und fülle sie mit dem Müll, den ich am Weg finde. So wie kein Mensch ganz auf Plastik verzichten kann, muss ich in meinem Job eben reisen. Es geht aber ums Aufpassen. Darum, dass man in allen Lagen des Lebens aufmerksamer wird. Wenn das jeder beherzigt, dann ist schon unheimlich viel getan.“