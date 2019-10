KAC visiert in CHL „Wunder von Biel“ an

Biel, das mit dem Finnen Toni Rajala auch einen Weltmeister in den Reihen hat, hatte das Hinspiel in Klagenfurt mit 6:3 gewonnen und zeigt sich aktuell in Hochform. Großen Anteil daran hat Peter Schneider. Der österreichische Teamspieler erzielte im Hinspiel vier Tore und ließ am Samstag beim 6:3 gegen Servette Genf drei Treffer folgen.