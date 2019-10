Gierig, maßlos, abgestürzt: Ein Sittenbild

Angelockt durch die Aussicht auf außergewöhnlich gute Bezahlung. Bei Bienen und Forellen kenne ich mich bestens aus. Was das Katzengeschlecht und die Hühner anlangt, schließe ich einen Know-how-Vertrag über zehn Jahre mit meiner Tochter ab, Vorauszahlung für die ersten drei Jahre (wer weiß, was in der Politik noch kommt!) eingeschlossen. Was die restlichen Viecher betrifft, beauftrage ich einen internationalen Consultant mit der Erarbeitung eines Gesamtkonzepts.