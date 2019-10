Kronprinzessin Mary bleibt in der Schweiz

Die Kronprinzessin bleibt in der Schweiz

In der Mitteilung heißt es weiter: „Ihre königliche Hoheit, die Kronprinzessin, wird in dieser Zeit hauptsächlich bei den Kindern in der Schweiz bleiben. Seine königliche Hoheit, der Kronprinz, wird bei der Familie sein, wann immer das Programm des Kronprinzen ihm die Zeit dazu lässt.“ Wegen der Schule der Kinder werden die offiziellen Aktivitäten der Kronprinzessin in Dänemark eingeschränkt sein.