Nach Türkei-Einmarsch: Kurden-Demo auch in Wien

Der Demonstrationszug der kurdischen Aktivisten in Wien war über die Ringstraße zum Ballhausplatz marschiert. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle, alles verlief friedlich. Den Protesten war der Beginn einer türkischen Offensive in Syrien vorrausgegangen, die sich, so der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan gegen die kurdischen YPG-Milizen richtet: „Unser Ziel ist, den Terrorkorridor, den man an unserer südlichen Grenze aufbauen will, zu zerstören und Frieden und Ruhe in die Region zu bringen.“