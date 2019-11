Diese Hollywoodstars haben ihre Fans geheiratet

„Immer, wenn ich in ihrer Nähe war und sie sah, war da diese magnetische Anziehung zu ihrer Energie. Sie war gut, rein, glücklich, liebevoll, stolz, mutig, stark“, schwärmte Kanye. Der Rapper musste sich allerdings noch lange gedulden, wie Kim erzählte: „Er fragte jeden, wer ich sei und alle sagten: ,Oh, sie hat einen Freund.‘ Aber wir blieben immer in Kontakt und kamen immer wieder in das Leben des anderen.“