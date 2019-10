Diese Schönheit wird Herzogin Kates Schwägerin

Multilinguale Finanzexpertin

Middleton dürfte nicht nur sofort von der Schönheit Thevenets angetan gewesen sein, sondern auch von ihrer Klugheit. Sie spricht neben Französisch auch Spanisch und Englisch und hat ihren Master in Investment und Finanz an der Queen Mary Universität in London gemacht. Die letzten sechs Jahre arbeitete sie im Finanzbereich.