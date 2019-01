Kates Bruder ist der neue Frauenschwarm!

2015 stellte er einen Vertrieb von Fertigbackmischungen mangels Erfolg ein. Auch der Versuch, Wein und Kuchen zu verkaufen, scheiterte. Zuletzt bot er unter dem Namen Boomf Marshmallows an, die man mit Instagramfotos und Botschaften bedrucken lassen konnte. Die Firma besteht weiter und hat als jüngstes Produkt explodierende Glückwunschkarten und Karten, aus denen kleine Papierobjekte hüpfen, im Angebot. Während seiner Depression hielt er sich in Schottland auf, wo er angeblich als Tourguide für das Hotel von Pippa Middletons Schwiegervater am See Loch Affrec in Schottland arbeitete.