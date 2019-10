The Voice 2019: Finalrunden des Gesangswettbewerbs

25 TeilnehmerInnen schafften letztlich auf Anhieb den Sprung in die Shows, ohne sich weiter mit den restlichen über 500 Onlinebewerbungen messen zu müssen. Und die Frauen haben dabei die Nase vorne und gewannen das Match 20:5! Ende September ging es los mit den „The Voice“-Shows, am 12. Oktober findet das Halbfinale statt und am 19. Oktober das große Finale. Mit dabei in der Jury diesmal Ski-Weltmeisterin, Dancing Star und Sängerin Elisabeth „Lizz“ Görgl, Singer/Songwriterin und Eishockeyspielerin Virginia Ernst und Popstar James Cottriall. Alle weiteren Infos und Termine finden Sie unter www.thevoice2019.at.