Brutalo-Foul: „Zum Glück ist Alabas Ohr noch dran“

Krone oder Kasperl, Folge vier: „Krone“-Sportchef Peter Frauneder analysiert gemeinsam mit Michael Fally wieder das Sportgeschehen der Woche und vergibt für herausragende Leistungen eine Krone und für fragwürdige Leistungen ein Clown-Mascherl mit angeheftetem Kasperl. Themen diesmal: Salzburgs Fight in Liverpool, das Brutalo-Foul an David Alaba, Dominic Thiems Triumph in Peking und die WM-Medaillen von Lukas Weißhaidinger und Verena Preiner (alles im Video oben).