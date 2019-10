EuGH-Urteil: Ein Schlag ins Gesicht der Hassposter

Bisher konnten dies Gerichte im jeweiligen Land, in dem Hasspostings im Internet veröffentlicht wurden, schon bestimmen. Aber eben nur für das Land. In Österreich zog sich dieses Verfahren durch alle Instanzen, der Oberste Gerichtshof wollte aber eine weitere Klärung zum Thema „sinngleiche Äußerungen“. Am Beispiel Glawischnig: In Österreich war der Beitrag samt Kommentaren nicht mehr zu lesen, in Deutschland schon. Dagegen zog die Ex-Politikerin, die für einen multinationalen Konzern arbeitet, vor das Europäische Höchstgericht. Und bekam nun recht!