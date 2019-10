Für psychisch Kranke ist der November „gefährlich“

„Gelten noch immer als eine Art des Versagens“

Auch Hausärzte und Apotheker sehen sich als Ansprechpartner für psychisch kranke Patienten – jeder sechste Oberösterreicher erkrankt einmal im Leben an Depression und Co. „Die Beanspruchung im Beruf aber auch im Alltag haben sich stark verändert. Psychische Krankheiten sind leider nach wie vor ein Tabu-Thema und gelten als eine Form des Versagens“, so Wolfgang Ziegler von der Ärztekammer OÖ. Viele Betroffene verschließen ihre Augen und stürzen sich in eine Alkohol-, Nikotin- oder Medikamentensucht. „Das berufliche Umfeld ist aber nie alleine daran Schuld“, erklärt Ziegler.