Herzogin Meghans Neffe nackt und high verhaftet

Gerade erst sind Herzogin Meghan und Prinz Harry mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, die britische Boulevardpresse wegen einer „skrupellosen Kampagne“ rund um einen intimen Brief, den die Ex-Schauspielerin vor ihrer Hochzeit im Jahr 2018 an ihren Vater geschrieben und den dieser später an die „Mail on Sunday“ weitergegeben hatte, zu verklagen. Gleichzeitig wollen die Negativ-Schlagzeilen rund um die liebe Familie der 38-Jährigen einfach nicht verstummen.