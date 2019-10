Blümel bekam in Wien die meisten Vorzugsstimmen

Bures in Regionalwahlkreis voran

In den Regionalwahlkreisen der Kandidaten zeigt sich stimmenmäßig ein interessantes Bild: Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) erhielt laut derzeitigem Stand in ihrem Wahlkreis Süd-West (Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Liesing) 7028 Vorzugsstimmen. Das sind mit Abstand die meisten Vorzugsstimmen für einen Kandidaten in einem Regionalwahlkreis.