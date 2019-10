Hollywood-Legende Eric Pleskow mit 95 verstorben

Publikumsliebling bei der Viennale

Ab Ende der 90er-Jahre war Pleskow dann auch wieder regelmäßig zu Gast in Wien, als Präsident der Viennale und als Jurymitglied des Wiener Filmfonds. Gerade in seiner Funktion beim Filmfestival wurde er durch seine legendär humorvollen Eröffnungsreden zum Publikumsliebling. Auch wenn ihn gesundheitliche Probleme zuletzt an der Reise nach Europa hinderten, blieb er Wien eng verbunden. Nun verstarb der Hollywoodproduzent mit österreichischen Wurzeln in den USA.