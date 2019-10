Ludwig fordert Konsequenzen für Wien

Und wie wird es jetzt mit Blick auf die Wien-Wahl 2020 weitergehen? „Wir werden uns inhaltlich, organisatorisch und personell überlegen, wie wir uns vorbereiten. Es wird Konsequenzen in allen Bereichen geben.“ Ludwigs Stadträte müssen nicht zittern. Der Stadtchef: „Bei der Stadtregierung, dem Landesparteisekretariat und der Klubführung soll es keine Veränderungen geben.“ Ein Name wird für die mögliche Nachfolge von Rendi-Wagner immer genannt: Finanzstadtrat Peter Hanke. Der Bürgermeister: „Ich brauche Peter Hanke in Wien.“