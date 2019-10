Fahndung nach Prügelei: Trio stellt sich

Vergangenen Dienstag veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos. Der 31-Jährige stellte sich am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Polizeiinspektion Favoritenstraße. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er sein Foto in der Zeitung gesehen habe und nicht wisse, warum es veröffentlicht wurde. Die Polizisten klärten den Rumänen auf, die Einvernahme des Mannes ist noch ausständig.