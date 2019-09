Fünf illegale Arbeiter bei Kontrollen festgenommen

Bei Baustellenkontrollen der Finanzpolizei am 27. September ergaben sich Hinweise, dass sich in einer Linzer Unterkunft illegale Arbeitskräfte aufhalten. Beamte der Fremden- und Grenzpolizeiinspektion Leopoldschlag kontrollierten deshalb um 21:05 Uhr das Quartier. Beim Hauseingang trafen sie drei Nordmazedonier an, die alle die erlaubte Aufenthaltsdauer von 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen überschritten hatten. Sie wurden festgenommen.