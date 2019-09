JETZT LIVE: Entscheidet Superhit Kampf um Spitze?

In der deutschen Bundesliga steht am Wochenende die 6. Runde an. Tabellenführer RB Leipzig empfängt am Samstag (ab 15.30 Uhr) zum Spitzenspiel den Fünften Schalke 04. Verfolger FC Bayern München hat beim SC Paderborn eine vermeintlich leichtere Aufgabe zu bewältigen und schielt schon auf die Wachablöse. Borussia Dortmund muss gegen Bremen beweisen, dass die Mentalitäts-Debatte zu Unrecht geführt wird. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.