Schadet Spesenaffäre der FPÖ mehr als Ibiza?

Asyl-Themen heizten die Stimmung auf

Auch wenn die FPÖ bei der gestrigen Abschlusskundgebung am Wiener Viktor-Adler-Platz zum Angriff blies. So fand Ex-Innenminister Herbert Kickl unter Applaus: „Wir werden die Sozialdemokraten von Platz zwei verdrängen.“ Dann richtete er seinen Dank an Parteichef Hofer: „Was du trotz angeschlagener Gesundheit geleistet hast - du bist ein Held.“ Der kam mit Musik der John Otti Band auf die Bühne. Hauptthema? Erneut alles, was sich auf Asyl-Politik zurückführen lässt. „In Wien ist der drittbeliebteste Vorname Mohammed. Und 52 Prozent der Kinder sprechen daheim nicht Deutsch.“