Wolffhardt, Weratschnig & Leitner im Halbfinale

Viktoria Wolffhardt und Nadine Weratschnig im Canadier sowie Mario Leitner im Kajak haben bei der Wildwasserkanu-WM in La Seu d‘Urgell den direkten Einzug ins Halbfinale der besten 20 am Sonntag geschafft! Felix Oschmautz kam nachträglich im Hoffnungslauf weiter. Matthias Weger schied hingegen aus. In der nicht-olympischen Regatta zog Valentina Dreier über den Hoffnungslauf ins Finale ein.