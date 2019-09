Cathy Hummels spricht über ihre Depressionen

„Wusste nicht, was los war“

Schon seit sie sechzehn war, hatte die Moderatorin mit der Krankheit zu kämpfen, wusste aber damals nicht, was mit ihr los war. „Ich war unglaublich traurig und ich habe meinen Lebenswillen so ein bisschen verloren gehabt. Ich war nicht mehr so lebensfroh. Und da merkst du halt, da ist was falsch“, schilderte die Spielerfrau.