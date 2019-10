So bewältigen Sie die E-Mail-Flut

4. Feste E-Mail-Zeiten

Der größte Zeitfresser ist, immer wieder „zwischendurch“ in die Mailbox zu schauen. Legen Sie einen oder auch mehrere, feste Zeitblöcke am Tag fest, in welchen Sie E-Mails abarbeiten. Schalten Sie die Empfangssignale und -benachrichtigungen aus. So lassen Sie sich nicht immer wieder von Ihren Aufgaben ablenken und kommen insgesamt schneller voran.