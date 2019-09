Schreck! F1-Pilot kracht beinahe mit Kran zusammen

Giovinazzi wechselte die Reifen. Von seinem Team wurde er per Funk über den Kran an dieser Stelle informiert. Er soll sich rechts halten, forderte sein Rennstall. Jedoch habe der Kran inzwischen seine Position so verändert, dass Giovinazzi seinen F1-Wagen nicht früh genug weiter rechts positionieren konnte. Bei einer Geschwindigkeit von rund 80 km/h konnte der Alfa-Pilot einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.