„Sudelkampagne“: Kickl verteidigt Ex-Kabinettschef

Kickl: BVT „so dicht wie ein Nudelsieb“

Auch Kickl will nicht glauben, dass sein Mitarbeiter ein enges Verhältnis zu Sellner gehabt haben soll. Er forderte in der Sendung „Im Zentrum“ Innenminister Wolfgang Peschorn auf, Beweise in Form der mutmaßlichen Textnachrichten vorzulegen. Er hinterfragte weiters, warum und wie ein Zwischenbericht der Behörde an die Presse weitergegeben wurde. Das BVT sei „so dicht wie ein Nudelsieb“ ärgerte sich Kickl.