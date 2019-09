Präsidenten des Nationalrats rufen zum Wählen auf

Die Zweite Präsidentin Doris Bures (SPÖ) erinnert in dem Video, dass Österreich heuer 100 Jahre Frauenwahlrecht feiere und fügt an: „Wer nicht wählen geht, lässt andere für sich entscheiden.“ Dass eine Stimmabgabe eine aktive Mitgestaltung das Land betreffend bedeutet, betont die Dritte Präsidentin Anneliese Kitzmüller: „Sie wählen ihre Vertreter und bestimmen so mit, in welche Richtung sich Österreich entwickeln wird.“