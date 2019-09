So liegen die Parteien zwei Jahre vor Landtagswahl

Neos könnten echte Opposition werden

Wobei das Zulegen der Neos schon relevant ist, weil sie so - im Gegensatz zu 2015 - den Landtagseinzug schaffen könnten. Als einzige Partei ohne Regierungsmitglied im Proporzsystem wären sie die einzige echte Opposition im Landtag. Allerdings meint Eiselsberg, dass die ÖVP in Richtung Wahltermin Herbst2021 wieder in die 40 Prozent-Region klettern könnte.