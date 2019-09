Wahlzuckerl kosten uns 500 Millionen Euro jährlich

NEOS: „Zukunftsraub an den nächsten Generationen“

Besonders verärgert reagierte am Freitag NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. Im Vergleich zu den Beschlüssen von Donnerstag und vom Juli sei die legendäre Sitzung vom 24. September 2008 ein „Lercherlschas“. „Was wir hier sehen, ist Zukunftsraub an den nächsten Generationen, weil die anderen Parteien vor der Wahl sämtliche Vernunft verloren haben“, kritisierte er. Auch die Junge Industrie zeigte sich „fassungslos“ über die Pensionsbeschlüsse.