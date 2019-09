Schweizer Kanton will sich Vorarlberg einverleiben

Doch auch in jüngster Zeit habe sich gezeigt, dass die Vorarlberger so einem Vorschlag keineswegs abgeneigt wären: So verwies der Kantonsrat auf eine nicht repräsentative Umfrage eines lokalen Mediums, in der sich 65 Prozent der Teilnehmer einen Zusammenschluss mit der Schweiz vorstellen konnten, so „Blick“. In einer weiteren Umfrage eines örtlichen Radiosenders hätten immerhin 51 Prozent ihre Zustimmung kundgetan.