2 Garsten-Ausbrecher nach Flucht in Wien gefasst

Sie waren im Juni spektakulär aus der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich entkommen - nun war für zwei Häftlinge die Flucht in Wien zu Ende: Die beiden Männer konnten am Mittwoch in der Bundeshauptstadt gefasst werden. In ihrem Besitz befanden sich laut Exekutive sogar eine Faustfeuerwaffe und zwei gefüllte Magazine! Die Sachen wurde sichergestellt.