Politische Abrechnung und Ruf nach neuem Ausschuss

Nach dem BVT-Untersuchungsausschuss soll in der kommenden Legislaturperiode ein weiterer U-Ausschuss starten und sich vor allem rund um die Ibiza-Affäre drehen. Das ist zumindest der Wunsch aller Parlamentsfraktionen - bis auf die ÖVP. Ihre Fraktion werde sich aber nicht gegen die Aufklärungsarbeit des Parlaments wenden, betonte ÖVP-Fraktionschefin Gaby Schwarz am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Ausschussmitglieder. Schwarz betonte zudem, dass es sich ohnehin um ein Minderheitenrecht handle. Bei der Präsentation des Abschlussberichts gab es nicht nur Dankesworte an alle Beteiligten, auch für eine politische Abrechnung nahmen sich die Abgeordneten Zeit.