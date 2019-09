Sieben Verletzte bei kosovarischer Familienfehde

Zu dritt Angreifer in die Flucht geschlagen

Zu dritt gelang es ihnen jedoch, den 46-Jährigen, der dabei am Kopf verletzt wurde, in die Flucht zu schlagen. Daraufhin telefonierte der 46-Jährige mit seinem 63-jährigen Onkel und bat ihn, ihm zu helfen. Zwischenzeitlich traf die Rettung am Vorfallsort ein. Kurz darauf kam der zu Hilfe gerufene Onkel gemeinsam mit seinem 22-jährigen Sohn, beide kosovarische Staatsangehörige, mit seinem Pkw zum Tatort. Sofort warfen der 38-Jährige und der 47-Jährige mit Steinen nach dem Pkw des 63-Jährigen und gingen mit abgebrochenen Besenstielen auf das Fahrzeug und die Insassen los. Dabei zerstörten sie die Windschutzscheibe und Seitenscheiben des Fahrzeugs und verletzten den 22-Jährigen leicht am Kopf.