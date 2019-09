Bruce Springsteen: Die Ur-US-Ikone wird 70

Und wer hätte es mehr verdient als dieser Songschreiber, der das Alltagsleben in den USA und deren ganz normale Bewohner, ihre Träume und Illusionen so sensibel porträtiert hat. Vom juvenilen Aufbruch im Jahrhundertsong „Born To Run“ (1975) bis zum einsamen Rückblick in „Moonlight Motel“ vom aktuellen Album „Western Stars“ (2019): Springsteen findet die richtigen Worte - übrigens auch für beißende politische Kritik, etwa an Polizeigewalt in „American Skin (41 Shots)“, an Diskriminierung und Ungerechtigkeit der US-Gesellschaft.