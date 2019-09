Otto Konrad: „Nur Heinz Prüller durfte ins Spital“

In Salzburg wird endlich wieder Champions-League-Fußball gespielt - 25 Jahre, nachdem zuletzt eine Salzburger Mannschaft in der Champions League spielte. Damals einer der Hauptdarsteller: Otto Konrad. Er stand vor dem Spiel des FC Salzburg gegen Genk krone.tv-Reporter Michael Fally Rede und Antwort. Unter anderem plaudert Konrad über den Flaschenwurf in Mailand, den darauffolgenden Spitalsbesuch von Heinz Prüller, Otto „Maximale“ Baric, sein (ambivalentes) Verhältnis zu Red Bull Salzburg und wagt einen Ausblick auf die Champions-League-Saison (alles im Video oben).