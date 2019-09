Frau träumt von Dieben - und schluckt Diamantring

Evans war froh über chirurgischen Eingriff

Ihr Verlobter reagierte zunächst mit einem Lachanfall, als ihm die 29-Jährige am nächsten Morgen erzählte, was passiert war. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, fuhren sie schließlich in die Notaufnahme. Auf Röntgenbildern war das Schmuckstück deutlich in Evans Körper zu sehen. Was folgte, war weniger lustig: Der Ring steckte im Darm fest, ein endoskopischer Eingriff war nötig. „Darüber war ich wirklich froh, weil ich nicht weiß, ob ich ihn auf die gleiche Weise schätzen könnte, wenn ich danach hätte suchen müssen“, schmunzelt die US-Amerikanerin.