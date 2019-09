Babys ohne Hände: Immer mehr Fälle bekannt!

Seit in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass es in Deutschland zahlreiche Fälle von Fehlbildungen an den Händen von Neugeborenen gibt, melden sich immer mehr Betroffene. Hebamme Sonja Liggett-Igelmund, die das Thema an die Öffentlichkeit brachte, zählt mittlerweile weit mehr als 50 Familien, die sie kontaktiert haben. In Internetforen diskutieren immer mehr besorgte Eltern und Schwangere, die Ursache ist weiterhin unklar.