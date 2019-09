Corporate Design der ÖGK: Kosten sechsmal so hoch

Die Kosten wären damit sechsmal so hoch als ursprünglich kommuniziert. Erst vor wenigen Monaten versprach der Obmann des Ausschusses, Matthias Krenn (FPÖ), nach zahlreichen Pannen rund um die Kosten für das Logo Transparenz. „Um weitere Diskussionen zu vermeiden, werden wir einen Prozess starten, in dem wir laufend über die Kosten des Rebrandings berichten. Wir wollen nichts verheimlichen und nichts beschönigen“, erklärte er in einer Aussendung.