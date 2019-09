Thees Uhlmann: Mit viel Wut wieder zurück

Kein Platz für Machismen

Mit machohaftem Getue hat Uhlmann in jeder Form ein Problem. Deshalb seien seine Konzerte auch Orte, an denen noch „richtig schön gezweifelt werden darf", so der Sänger. „Hier darf man als Mann über seine Ängste sprechen und Emotionen zulassen." Als letzter Satz für das Album sei „Die Zukunft ist ungeschrieben, die Zukunft ist so schön vakant" entstanden. „Gerade diese Unsicherheit ist es ja, die die neokonservative Revolution nicht haben will. Wir aber sind Zweifler. Wir sind Leute, die in den Himmel schauen. Wir können Kinderzeichnungen nicht wegschmeißen. Wir sagen: Ich habe heute vier Stunden lang nur nachgedacht", so Uhlmann. „Ich finde, das ist ein schöneres, reichhaltigeres, geileres Leben. Anders hat Gott das auch nicht geplant." Am 6. Dezember kommt Uhlmann mit dem Album und Band in den Wiener Gasometer.