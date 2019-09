Wilde Verfolgungsjagd entlang des Wiener Rings

Einsatz der Polizei mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA in der Nacht auf Sonntag in der Wiener City: Mit hoher Geschwindigkeit raste auf der Ringstraße der Lenker eines Pkw der Exekutive davon, als das Fahrzeug und die drei Insassen kontrolliert werden sollten. Der Fahrer verlor jedoch die Kontrolle und krachte in der Stadiongasse gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Da der Fluchtwagen danach nicht mehr fahrtüchtig war, flüchteten die drei Verdächtigen zu Fuß …