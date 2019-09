Ehefrau von Gutachter sitzt für ÖVP im Nationalrat

Verdeckte Parteispenden an Volkspartei?

Über die Agentur Mediaselect sollen verdeckte Parteispenden von staats- und parteinahen Firmen in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro an die ÖVP geflossen sein. Außerdem soll die Volkspartei bei Aufträgen mitgeschnitten haben, die von ÖVP-geführten Ministerien an Mediaselect vergeben wurden - und zwar in Form von „Gutschriften“, die auf ein eigenes Konto der Partei bei der Agentur geflossen sind. Somit hätte die ÖVP davon profitiert, wenn schwarze Ministerien über die Mediaselect Inserate schalteten.