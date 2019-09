Porno-Site will Sport-Tempel für 10 Mille umtaufen

Nicht dass es in der NBA nicht ohnehin heiß herginge - aber kommt dieser Deal, erfährt der Begriff „heiß“ einen ganz neuen Spin: Die Betreiber der Porno-Website „BangBros“ wollen die Namensrechte am Basketball-Tempel der Miami Heat kaufen. Künftig sollen die Matches demzufolge nicht mehr in der „American Airlines Arena“, sondern im „BangBros Center“ vonstatten gehen. Die Anbieter meinen‘s ernst.